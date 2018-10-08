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رياضة

أمين عرابي: سعيد بفوز أهلي 2000 على الطلائع وأسعى لتصحيح الأخطاء

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:03 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أبدي أمين عرابي، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهل – مواليد ٢٠٠٠ – سعادته بالفوز على طلائع الجيش، في الثواني الأخيرة، بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن الجولة الرابعة من بطولة منطقة القاهرة.

وقال عرابي، عقب المباراة، إن تأخر الفوز يعود إلى الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق، بعد إصابة ٣ لاعبين بقطع في الرباط الصليبي، كما أن عددًا آخر من لاعبي فريقه يتم تصعيدهم لفريقي ١٩٩٧ و١٩٩٩، لذلك فهم يخوضون عددًا كبيرًا من المباريات، ما يشكل إرهاقًا كبيرًا.

وحول أداء لاعبيه، قال أمين عرابي، إنه كان يتمنى مستوى أفضل من ذلك، مؤكدًا أنه رغم سعادته بمواصلة تحقيق الفوز ، لكنه يسعى لتصحيح الأخطاء الدفاعية، من أجل عدم تلقي الأهداف.

وأثنى عرابي على مستوى بطولة منطقة القاهرة لمواليد ٢٠٠٠، مؤكدًا مشاركة مجموعة من الفرق القوية جدًا، ومن بينهم طلائع الجيش، الذي واجه الأهلي صعوبة كبيرة فى الفوز عليه.

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