الجيش الليبي: عشماوي اعترف بتنفيذ عمليات إرهابية ومقتل عمر رفاعي سرور ..فيديو

قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن وحدات الجيش الليبي تمكنت من القبض على أخطر المطلوبين إرهابيًا وعلى رأسهم الإرهابي هشام عشماوي، فضلًا عن التأكد من مقتل الإرهابي عمر رفاعي سرور باعترافات زوجته والإرهابي هشام عشماوي.





وأضاف "المسماري"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإرهابي هشام عشماوي اعترف بأنه كان يقاتل الجيش الليبي بمشاركة عمر رفاعي سرور.





وتابع: "نعمل وفقًا لعملية شاملة لتطهير مدينة درنة من الإرهاب والعناصر الإرهابية حيث تم محاصرة العناصر الإرهابية في حي صغير ونعمل في إطار عملية للقضاء على الإرهاب في ليبيا، السلطة القضائية وضعت سلطتها على الإرهابي هشام عشماوي".