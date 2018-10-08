ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الجيش الليبي: عشماوي اعترف بتنفيذ عمليات إرهابية ومقتل عمر رفاعي سرور ..فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:12 م
أحمد المسماري
أحمد المسماري
هاني حسين
قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن وحدات الجيش الليبي تمكنت من القبض على أخطر المطلوبين إرهابيًا وعلى رأسهم الإرهابي هشام عشماوي، فضلًا عن التأكد من مقتل الإرهابي عمر رفاعي سرور باعترافات زوجته والإرهابي هشام عشماوي.

وأضاف "المسماري"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإرهابي هشام عشماوي اعترف بأنه كان يقاتل الجيش الليبي بمشاركة عمر رفاعي سرور.

وتابع: "نعمل وفقًا لعملية شاملة لتطهير مدينة درنة من الإرهاب والعناصر الإرهابية حيث تم محاصرة العناصر الإرهابية في حي صغير ونعمل في إطار عملية للقضاء على الإرهاب في ليبيا، السلطة القضائية وضعت سلطتها على الإرهابي هشام عشماوي".

ترشيحاتنا

هاني رمزي: ثنائي الأهلي خارج حسابات منتخب مصر

أحمد موسى: عشماوي تمنى القتل بدلا من القبض عليه لهذا السبب ..فيديو

غادرت المياه من أجل شرب البيرة.. تعرف على السمكة المدمنة وطبيعة حياتها .. فيديو

إغلاق جوجل بلس بعد اختراق 500 ألف حساب

الرقابة الإدارية: القبض على 16 مسئولا بوظائف قيادية بالدولة

الجيش الليبي: هشام عشماوي كان يخطط لإنشاء جيش مصر الحر ..فيديو

من ضابط مفصول إلى أخطر إرهابي مطلوب.. محطات في حياة هشام عشماوي

شاركت في مسلسل مصري وحيد.. دينا هارون تصدم الوسط الفني السوري وترحل في صمت .. صور

ما لا تعرفه عن هشام عشماوي.. هارب من حكمي إعدام ومتهم في 17 قضية إرهابية

محامي الزمالك يفجر مفاجأة بشأن أزمتي كريم الحسن وخصم النقاط

أحمد المسماري يكشف أسلوب تخفي الإرهابي هشام عشماوي قبل القبض عليه

فيليب موريس ترفع أسعار السجائر 3 جنيهات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فنون وحرف يدوية.. قرية تونس بالفيوم تستعد لمهرجان الخزف.. صور

وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة طلبة الدور الثاني بكلية الشرطة.. صور

محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

فيديو

خبير أمني: القبض على عشماوي تم بتنسيق بين الأجهزة المصرية والليبية.. فيديو
أحمد موسى يطالب بتقديم الإرهابي عشماوي للرأي العام بالأدلة والوثائق.. فيديو
غادرت المياه من أجل شرب البيرة.. تعرف على السمكة المدمنة وطبيعة حياتها .. فيديو
المسماري: قطعنا رأس تركيا وقطر بالقبض على الإرهابي هشام عشماوي.. فيديو
الجيش الليبي: عشماوي اعترف بتنفيذ عمليات إرهابية ومقتل عمر رفاعي سرور ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟