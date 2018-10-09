آثار القاهرة تحتفل بنصر أكتوبر بحضور كبار القامات العسكرية.. اليوم

تعقد كلية الآثار بجامعة القاهرة، ندوة، اليوم الثلاثاء، عن أمجاد الجيش المصري عبر العصور، يحضرها لفيف من كبار رجال العسكرية المصرية وأساتذة الكلية.



وتبدأ الندوة بكلمة الدكتور أسامة طلعت، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ثم كلمة الدكتور جمعة عبد المقصود عميد الكلية، ثم الدكتورة هبة مصطفى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، ليتحدث بعدهم الدكتور أحمد عيسى، عالم الآثار المصرية، عن العسكرية المصرية فى العصر الفرعونى، يليه كلمة لكل من اللواء أركان حرب ناجى شهود، واللواء اركان حرب بهاء الحريشى، واللواء اركان حرب جمال إمام، أبطال القوات المسلحة فى حرب ١٩٧٣.



يأتى ذلك بالتزامن مع احتفالات جامعة القاهرة بحرب أكتوبر المجيدة، تحت رعاية رئيسها، الدكتور محمد عثمان الخشت.