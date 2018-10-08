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محافظ الشرقية: التقارير المكتبية ترفع 20 % فقط من مشاكل المواطنين..فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:22 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن من يتولى القيادة لا يعمل فى كل شيء ولكن هناك مساعدين له، وكشف أنه يمتلك مساعدين يقوم بتكليفهم بعمل خدمات للمواطنين مؤكدا أن هناك بعض الاستغناء عن المسئولين المقصر أو المتقاعس فى الفترة المقبلة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «الحياة فى مصر» المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامى كمال ماضى، أنه تم احالة 99 حالة للنيابة وهناك تحقيقات مع 300 شخص، مؤكد أن الجميع بالمحافظة يعمل بمدرسة « لا للفساد لا تتقاعس لا للجلوس على الكرسي» .

وأشار إلى أن مشكلات المواطن لن يتم حلها إلا على الأرض مؤكدا أن الموظف إذا جلس على المكتب لن يقوم بحل المشكلات وكشف أن المشكلات والتقارير التي تأتي مكتوبة على الورق لا تمثل 20 % من الواقع، مؤكدا أن الاستماع للمواطنين أفضل حل للمشكلات.

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