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فن

سوزان نجم الدين: أبحث عن سيناريو قوي أعود به للدراما

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
نورا نبيل
أكدت الفنانة سوزان نجم الدين أنها تلقت اكثر من عرض درامي وسينمائي مصري خلال الفترة الماضية للعودة من خلاله إلى الفن المصري بعد غياب، وأكدت أنها اعتذرت عن عدد من العروض لشعورها بأنها لن تضيف شيئا لرصيدها الفني .

من ناحية اخرى ، عبرت سوزان عن سعادتها في تصريح خاص، بردود الفعل التي تلقتها بعد عرض فيلمها الجديذ روز خلال فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية السينمائي مؤكدة ان هذا العمل يعد واحدًا من اصعب الاعمال التي صورتها في سوريا.

واضافت سوزان نجم الدين ان السيناريو وراء حماسها لهذه التجربة.

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