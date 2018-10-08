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المسماري: قطعنا رأس تركيا وقطر بالقبض على الإرهابي هشام عشماوي.. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:13 م
الإرهابي هشام عشماوي
الإرهابي هشام عشماوي
هاني حسين
قال العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الإرهابي هشام عشماوي يخضع للتحقيق من قبل السلطة القضائية الليبية.

وأضاف " المسماري " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": قطعنا رأس الإرهاب التركي القطري في المنطقة بالقبض على هشام عشماوي، مضيفا:" نحن في مواجهة مع الإرهاب منذ فترة كبيرة ونعمل على تطهير ليبيا من الإرهاب والعناصر الإرهابية".

وتابع:" تم إلقاء القبض على الإرهابيين بهاء علي ومرعي زغيبة فور القبض على هشام عشماوي، والعملية كانت تعتمد على عنصر المفاجئة بما حال دون قيامه بتفجير نفسه.

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