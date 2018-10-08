المسماري: قطعنا رأس تركيا وقطر بالقبض على الإرهابي هشام عشماوي.. فيديو

قال العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الإرهابي هشام عشماوي يخضع للتحقيق من قبل السلطة القضائية الليبية.



وأضاف " المسماري " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": قطعنا رأس الإرهاب التركي القطري في المنطقة بالقبض على هشام عشماوي، مضيفا:" نحن في مواجهة مع الإرهاب منذ فترة كبيرة ونعمل على تطهير ليبيا من الإرهاب والعناصر الإرهابية".



وتابع:" تم إلقاء القبض على الإرهابيين بهاء علي ومرعي زغيبة فور القبض على هشام عشماوي، والعملية كانت تعتمد على عنصر المفاجئة بما حال دون قيامه بتفجير نفسه.