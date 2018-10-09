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فن

إلهام شاهين تكشف عن مواقع تصوير اضطراب عاطفي

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
نورا نبيل
أكدت النجمة إلهام شاهين في تصريح خاص انها تستعد لخوض سباق الدراما الرمضاني القادم من خلال مسلسل "اضطراب عاطفي"، وتعود من خلاله إلى الدراما بعد غياب استمر لمدة عامين.

وأوضحت إلهام أن المسلسل سيتم تصويره في أكثر من دولة، منها مصر والإمارات ولبنان مما يجعل جهة الإنتاج تفمر في الإستعانة بعدد كبير من النجوم العرب للمشاركة في احداثه.

واوضحت الهام انها لم تستقر بعد علي موعد تصوير هذا العمل حتى الآن.

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