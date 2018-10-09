اقتصادية النواب تدعو 4 وزراء لأولى جلساتها بالانعقاد الرابع

قال النائب أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها، يوم الأحد 21 أكتوبر، برئاسة النائب أحمد سمير، والذي سيتم خلاله وضع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.



وتابع وكيل اللجنة الإقتصادية فى تصريحات لصدى البلد ، أن اللجنة لم يُحل لها أى مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة أو من أعضاء مجلس النواب ، مشيرا إلى أن اللجنة لديها عدد من الموضوعات الهامة وسيتم دعوة عدد من الوزراء لمناقشة تلك الموضوعات.



وأضاف العربي ، أن على رأس تلك الموضوعات التي تهم المواطن المصري بالدرجة الأولى وهى البطاقات التموينية والتوجه العام لحل مشاكل المواطن الحد منها ومناقشة قضية الدعم العينى والنقدى حيث ستتم دعوة كل من الدكتور على مصيلحى وزير التموين ، وايضا الطروحات الحكومية الخاصة بقطاع الأعمال العام ولدينا وزير جديد نريد التعرف على رؤيتة وهو الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الذي سندعوه للتعرف على برنامج الطروحات الحكومية.



وحول ملف الإستثمار أوضح العربي أن مصر تمر في هذه الفترة بمرحلة تحتاج إلى فيها إلى ضخ المزيد من الاستثمارات من أجل دفع عجلة الانتاج، مشيرا إلى انه في هذا الشأن ستتم دعوة الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار، وأيضا سيتم توجية الدعوة إلى الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى لمناقشة ملف الدعم للفئات الأقل حظا؟