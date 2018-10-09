اليوم.. لقاء مصري ليبي لدعم التجارة البينية بالغرف التجارية

ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعا رفيع المستوي مع وفد اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة ليبيا، اليوم الثلاثاء.



وقال " الوكيل" في تصريحات له اليوم، أن الاجتماع سيبحث سبل الاستثمار ولتعزيز التعاون المشترك بين مصر وليبيا فى مجالات الاستثمار والتعاون التجارى بين البلدين.

ومن المقرر مشاركة عددا من رجال الأعمال من الجانبين لدعم التجارة البينية بين البلدين و مناقشة اجراءات اعادة إعمار ليبيا.





