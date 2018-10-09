ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

اليوم.. لقاء مصري ليبي لدعم التجارة البينية بالغرف التجارية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعا رفيع المستوي مع وفد اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة ليبيا، اليوم الثلاثاء.

وقال " الوكيل" في تصريحات له اليوم، أن الاجتماع سيبحث سبل الاستثمار ولتعزيز التعاون المشترك بين مصر وليبيا فى مجالات الاستثمار والتعاون التجارى بين البلدين.
ومن المقرر مشاركة عددا من رجال الأعمال من الجانبين لدعم التجارة البينية بين البلدين و مناقشة اجراءات اعادة إعمار ليبيا.


ترشيحاتنا

شاهد.. ويل سميث يقود توك توك في شوارع الهند

محرز يخرج عن صمته بسبب ركلة جزاء ليفربول

مصر توجه ضربة قاضية لتركيا.. وتضغط على روسيا في سوق الغاز الأوروبي

طه: ندرس إنشاء طريق دائري حول كفر الشيخ لربطه بـ الساحلي الدولي

طريقة تحضير السجق الإسكندراني في المنزل باحترافية

النقد الدولي يتوقع تسجيل الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.3% خلال 2018

ماذا قال الإرهابي هشام عشماوي بعد لحظات من القبض عليه.. فيديو

عامر حسين: ثروت سويلم سبب أزمة مباراة المصري والجزيرة

فوائد الخميرة للشعر والجسم

وفاء عامر تكشف حقيقة طلاقها من المنتج محمد فوزي خلال مهرجان الإسكندرية

حسام حسن يهدد بالرحيل عن المصري.. فيديو

صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو العالمي خلال 2018 و2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي للتخسيس 3 كيلو في أسبوع واحد

حليمة بولند تثير الجدل بإطلالة جريئة.. صور

ننشر بانوراما مصورة لحفل ختام الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فيديو

أحمد طه يكشف تفاصيل البرنامج القومي لتعميق الصناعة المحلية.. فيديو
ماذا قال الإرهابي هشام عشماوي بعد لحظات من القبض عليه.. فيديو
برلماني: 170 ألف عقار في مصر على وشك السقوط.. فيديو
متحدث الجيش الليبي: العشماوي الصندوق الأسود لكشف الكثير من القضايا.. فيديو
بلال الدوي: الإرهابي هشام عشماوي تواصل مع تركيا وقطر بـ الثريا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟