منة فضالي لـ فاروق الفيشاوي: ربنا يشفيك

نشرت الفنانة منة فضالي صورة تجمعها بالنجم فاروق الفيشاوي من خلال حسابها الخاص على فيسبوك وعلقت عليها.



كتبت "منة": "حبيبي ربنا يشفيك يا رب ويبعد عنك اَي حاجه وحشه انت تستأهل كل حاجه حلوه في الدنيا علشان قلبك الطيب وجدعنتك ويخليك لكل اللي بيحبوك يا احلي وأجمل روقه في الدنيا بحبك آد الدنيا كلها".



كان فاروق الفيشاوي، فجّر مفاجأة كبيرة، يوم الأربعاء الماضي، خلال الحفل الافتتاحي لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بعد ما أعلن عن إصابته بمرض السرطان، ومكافحته للمرض خلال تلك الفترة.



وانتابت الفنانين حالة من الحزن والبكاء خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين والتي تستمر حتى 8 أكتوبر الحالى بعد إعلان إصابة الفنان فاروق الفيشاوي بمرض السرطان.



وفور انتهاء الحفل اتجه الفنانون إلى فاروق الفيشاوي ليدعموه في مرضه وكان من بينهم كمال أبو رية الذي توجه بسرعة كبيرة إليه مرددا لماذا لم تبح لي؟ وكان رد الفيشاوي متخفش عليا.