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رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:29 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
ريهام بكير
استقبل مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك لبحث سبل التعاون في القطاعين الشبابي والرياضي، ومناقشة عدد من المحاور الخاصة بالاستثمار، وكذلك الدفع بعجلة الاقتصاد الرياضي.

وفي هذا الصدد أوضح وزير الشباب والرياضة أن مصر الان تمتلك بنية تحتية رياضية أصبحت جاذبة للاستثمارات المختلفة، مؤكدا على أن الرياضة أصبحت داعمة للاقتصاد الوطني من خلال عدد من المشروعات التي طرحتها وزارة الشباب والرياضة مؤخرا بهدف تنمية الموارد داخل هذا القطاع الهام والحيوي.

وأشار صبحي الى أن الفترة القادمة ستشهد نموا اقتصاديا يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية، والتى تستهدف الاستثمار في الشباب والرياضة من خلال طرح رؤى وأفكار مع عدد من المستثمرين ورجال الاعمال والمؤسسات المحلية والدولية، مضيفا أن إستراتيجية الوزارة تركز بشكل كبير على تفعيل التعاون المستمر والمستدام مع المؤسسات العاملة في الاستثمار.

ومن جانبه قال أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إن هذا اللقاء يهدف إلى تفعيل سبل التعاون الرياضي وكذلك الترويج للتكامل الاقتصادى العربى في القطاع الشبابي والرياضي، مشيدا بدور وزير الشباب والرياضة في التأكيد على التعاون والاستثمار في هذا المجال الهام.

وأضاف أنه سيتم تنظيم ملتقى هام تعرض فيه الفرص الاستثمارية في مجال الرياضة، تضم عددا من الشخصيات من مختلف التخصصات الاقتصادية والرياضية والصناعية التي تتبع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، تنفيذا لشعار الدكتور أشرف صبحي " استثمروا في الرياضة المصرية".

وفي نهاية اللقاء أعرب محمد الربيع عن سعادته بهذا اللقاء المثمر والبناء، موجها لوزير الشباب والرياضة دعوة لحضور مؤتمر الاقتصاد الرقمي والذي سينظم في دولة الامارات العربية المتحدة نهاية هذا العام.

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