مستقبل دي خيا فى مانشستر يونايتد يثير القلق

يعيش مانشستر يونايتد، حالة من القلق، بشأن مستقبل الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى الفريق.



وقالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، اليوم الإثنين، إن تجديد عقد دي خيا، بات محل شك في الوقت الحالي.



وأضافت الصحيفة: "أعضاء إدارة اليونايتد، التقوا بخورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب يوم الجمعة الماضي في لندن، لكنهم فشلوا في التوصل لاتفاق حول تجديد العقد".



كان دي خيا، قرر تجديد عقده مع الشياطين الحمر في عام 2015، بعد فشل انتقاله لصفوف ريال مدريد، لمدة 4 سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي.



وحال فشلت إدارة مانشستر يونايتد، في التوصل لاتفاق مع الحارس الإسباني، فسيكون باستطاعته المغادرة مجانًا عام 2019.



ويعد دي خيا من أبرز لاعبي الشياطين الحمر، وتوج بجائزة لاعب العام في مانشستر يونايتد 4 مرات في آخر 5 سنوات.