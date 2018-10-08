أهالي شارع عرابي بشبرا الخيمة يشكون انتشار تلال القمامة بمنطقة البنزينة.. صور

«الشارع مليان زبالة ومفيش حد من المسئولين بيهتم برفعها» بتلك الكلمات بدأ أحمد سمير، أحد سكان شارع عرابي بحي غرب شبرا الخيمة رسالته لخدمة القراء التي يخصصها موقع صدى البلد الإخباري لقرائه، يشكو من انتشار أكوام القمامة بالشارع ومنطقة البنزينة.



وقال في رسالته التي بعث بها لـ صدى البلد: «شارع أحمد عرابي القمامة فيه اتحولت لتلال والحشرات منتشرة فيها ومفيش حد من الحي ولا عربات القمامة بترفعها، مما سبب معاناة لسكان المنطقة وخاصة الاطفال».



وتابع «اشتكينا كتير علشان عربيات الحي ترفع القمامة وكل فين وفين يبعتولنا عربية، وتاني يوم الوضع يرجع لما كان عليه وتراكم تلال القمامة علشان مفيش صناديق للزبالة».



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056

