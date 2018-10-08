وزارة الهجرة تطلق مبادرة اتكلم مصري بالتعاون مع القومي للمرأة

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين مبادرة «اتكلم مصري»، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ودار نهضة مصر للنشر.





وقال الدكتور خالد حبيب، خبير الإدارة، في كلمته خلال فعاليات إطلاق المبادرة، إن الشباب في الوقت الحالي أصبحوا يرددون رغبتهم في الهجرة من خلال انطباعات سادت في الفترات الأخيرة، حتى أصبح هناك نفور من الثقافة المصرية وعدم الوعي بأهميتها.





وأضاف حبيب أن المجتمع عليه من المسئولية ما يجعله يدفع في تجاه الحفاظ على هويته وتعزيز دورها، موضحا أن هذه المبادرة تحتاج لتضافر الجهود من كافة الجهات وعلى رأسها الشخصيات الناجحة في المجتمع والقادرة على التأثير في الشباب حتى يتمكنوا من تقبل الثقافة المصرية وبالطبع سيسهل عليهم تقبل اللغة العربية.