ممدوح غراب: 4500 طن قمامة يوميا من الشرقية .. فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن مشكلة القمامة تعانى منها جميع المحافظات، موضحا أن المحافظة تقوم بتجميع 4500 طن قمامة يوميًا.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «الحياة فى مصر» المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامى كمال ماضى، أن المحافظة تقوم بتجميع القمامة على ثلاث مرات فى اليوم وهناك تجربة جديدة تتم فى المحافظة وهى تجميع القمامة من المنازل.



وأشار إلى أن المواطن عليه دور فى نظافة الشوارع، وأكد أن المواطن يجب ان يقوم بتجميع القمامة وتسليمها لعربات القمامة فى الوقت المحدد مشيرا إلى أنه لم يعف المحافظة أو المسئولين من التقصير والتقاعس.

