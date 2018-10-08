سواريز يثير القلق داخل برشلونة قبل مواجهة إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن وجود شكوك حول لحاق نجم برشلونة، لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، بدوري أبطال أوروبا.



ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن برشلونة قد يخوض مباراة إنتر ميلان، بدون المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.



وعانى سواريز، من بعض الآلام في الركبة مؤخرًا، وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا اليوم الاثنين، أكد فيه أنه مصاب في الركبة اليمنى وسيتبع نمط عمل معين لبناء العضلات وتقويتها في المدينة الرياضية بخوان جامبر.



وشارك سواريز أمس الأحد، في مواجهة فالنسيا بالليجا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وصنع هدف التعادل للبلوجرانا.



ويستضيف برشلونة، 24 أكتوبر الجاري، إنتر ميلان ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقله "كامب نو".