ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

سواريز يثير القلق داخل برشلونة قبل مواجهة إنتر ميلان

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:27 م
سواريز مع لاعبي برشلونة
سواريز مع لاعبي برشلونة
حسن العمدة
كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن وجود شكوك حول لحاق نجم برشلونة، لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن برشلونة قد يخوض مباراة إنتر ميلان، بدون المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

وعانى سواريز، من بعض الآلام في الركبة مؤخرًا، وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا اليوم الاثنين، أكد فيه أنه مصاب في الركبة اليمنى وسيتبع نمط عمل معين لبناء العضلات وتقويتها في المدينة الرياضية بخوان جامبر.

وشارك سواريز أمس الأحد، في مواجهة فالنسيا بالليجا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وصنع هدف التعادل للبلوجرانا.

ويستضيف برشلونة، 24 أكتوبر الجاري، إنتر ميلان ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقله "كامب نو".

ترشيحاتنا

قطر تخصص ملياري دولار لمحاربة الإمارات

6 جنيهات تراجعا في سعر الذهب

انفجار ضخم بأكبر مصفاة للنفط في كندا.. فيديو

المسماري: قطعنا رأس تركيا وقطر بالقبض على الإرهابي هشام عشماوي.. فيديو

الرقابة الإدارية: القبض على 16 مسئولا بوظائف قيادية بالدولة

مانشيت بشكل جديد على ON E.. رانيا هاشم تكشف التفاصيل لـ صدى البلد

ما لا تعرفه عن هشام عشماوي.. هارب من حكمي إعدام ومتهم في 17 قضية إرهابية

أحمد المسماري يكشف أسلوب تخفي الإرهابي هشام عشماوي قبل القبض عليه

ننشر قرارات الأعلى للإعلام خلال اجتماع اليوم

عكاشة: هشام عشماوي كنز معلومات.. وهذه هي التُهم الموجهة له

من ضابط مفصول إلى أخطر إرهابي مطلوب.. محطات في حياة هشام عشماوي

الجيش الليبي: هشام عشماوي كان يخطط لإنشاء جيش مصر الحر ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فنون وحرف يدوية.. قرية تونس بالفيوم تستعد لمهرجان الخزف.. صور

وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة طلبة الدور الثاني بكلية الشرطة.. صور

محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

فيديو

خبير أمني: القبض على عشماوي تم بتنسيق بين الأجهزة المصرية والليبية.. فيديو
أحمد موسى يطالب بتقديم الإرهابي عشماوي للرأي العام بالأدلة والوثائق.. فيديو
غادرت المياه من أجل شرب البيرة.. تعرف على السمكة المدمنة وطبيعة حياتها .. فيديو
المسماري: قطعنا رأس تركيا وقطر بالقبض على الإرهابي هشام عشماوي.. فيديو
الجيش الليبي: عشماوي اعترف بتنفيذ عمليات إرهابية ومقتل عمر رفاعي سرور ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟