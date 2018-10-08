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رياضة

تعرف على إصابة كريم بنزيما ومدة غيابه عن الملاعب

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:28 م
كريم بنزيما
كريم بنزيما
حسن العمدة
أعلن ريال مدريد، تفاصيل إصابة لاعبه الفرنسي كريم بنزيما، التي تعرض لها خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس في الليجا، السبت الماضي.

وقال النادي في بيان رسمي، نشره عبر موقعه الرسمي، اليوم: "بعد إجراء الفحوصات على بنزيما، تبين إصابته في أوتار الركبة اليمنى، وسيتم تقييم حالته".

كان بنزيما قد عانى من بعض الآلام في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول من اللقاء، وقرر جولين لوبيتيجي المدير الفني لريال مدريد، استبداله بماريانو دياز.

ويعد بنزيما هو هداف ريال مدريد هذا الموسم حتى الآن برصيد 5 أهداف، منها 4 في الليجا، وهدف في كأس السوبر الأوروبي.

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