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برلمان

علاء عابد وبدر عبد العاطي يشاركان في حفل انتصار أكتوبر مع أعضاء السفارة المصرية ببرلين

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:22 ص
علاء عابد من السفارة
علاء عابد من السفارة المصرية ببريلين
فريدة محمد
أقام النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير بدر عبدالعاطي سفير مصر ببرلين، والملحق العسكري وأعضاء السفارة المصرية ببرلين، بانتصار أكتوبر.

وكان علاء عابد فى استقبال ضيوف الدول العربية والعسكريين والسفراء والوزراء، وقد أشار علاء عابد الي ان البعثة المصرية برئاسة السفير د بدر عبدالعاطي تؤدي دورا كبيرا في التواصل مع الجانب الألماني مما أثر علي حركة السياحة والتي من المتوقع ان تصل الي مليون ونصف سائح ألماني يزورون مصر وهذا اكبر رقم للسياحة الالمانية الوافدة الى مصر.

ووجه " عابد " فى تصريحات ادلى بها مساء اليوم، تحية قلبية للسفير بدر عبد العاطى وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية ببرلين مؤكدا انهم نموذج مشرف ورائع للدبلوماسية المصرية وقال انهم يقومون بدورهم على اكمل وجه فى مختلف مجالات التعاون السياسى والاقتصادى والثقافى والتجارى بين مصر وألمانيا وقد عزف السلام الجمهوري المصري والألماني في بدايه الحفل الذي حضره السفراء والوزراء والعسكريين.

يأتي هذا في أثناء زياره النائب علاء عابد لدولة المانيا لعقد لقاءات برلمانية مع مسئولين بالخارجية الالمان ومستشار الأمن القومي لرئيسة وزراء ألمانيا
علاء عابد وبدر عبد العاطي يشاركان في حفل انتصار أكتوبر مع أعضاء السفارة المصرية ببرلين
علاء عابد وبدر عبد العاطي يشاركان في حفل انتصار أكتوبر مع أعضاء السفارة المصرية ببرلين

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