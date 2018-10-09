نائب يقترح إعفاء الأتوبيس الكهربي من الجمارك

قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، إنه سيقدم اقتراحا بإعفاء الأتوبيس الكهربي جمركيًا.



وأشار "حنفي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن الأتوبيس الكهربي له العديد من الفوائد، على رأسها عدم إضراره بالبيئة، والتقليل من استخدام البنزين.



وطالب النائب بتوصيل الغاز الطبيعي، مجانًا، لغير القادرين، من موظفى الأتوبيس الكهربي.