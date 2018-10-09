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برلمان

نائب يقترح إعفاء الأتوبيس الكهربي من الجمارك

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:37 ص
النائب خالد حنفي
النائب خالد حنفي
عبد الرحمن سرحان
قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، إنه سيقدم اقتراحا بإعفاء الأتوبيس الكهربي جمركيًا.

وأشار "حنفي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن الأتوبيس الكهربي له العديد من الفوائد، على رأسها عدم إضراره بالبيئة، والتقليل من استخدام البنزين.

وطالب النائب بتوصيل الغاز الطبيعي، مجانًا، لغير القادرين، من موظفى الأتوبيس الكهربي.

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