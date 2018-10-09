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مرأة

نجمات مشهورات تدشن علامات تجارية بأسمائهن في الموضة والجمال بينهن مصريتان

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:53 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نجوم المشاهير والعلامات التجارية هي الشغل الشاغل للأغلبية العظمى من البشر،فالعلامة التجارية عملية فهم لسلوك الأعمال التجارية وتحسين هذه الأعمال على أساس هذا المفهوم

ومن أبرز المشاهير الذين استغلوا اسمائهم كعلامات تجارية بعام 2018

كيم كاردشيان :
افتتحت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، متجرها الأوّل في مول Westfield Century City Mall، الواقع في مدينة لوس أنجلوس، وأطلقتْ كيم على متجرها اسم علامتها التجارية الشهيرة KKW، كناية عن اسمها "كيم كرداشيان ويست

ريهانا :
احتفلت النجمة العالمية "ريهانا" الاسبوع الماضي بالعام الأول علي إطلاق علامتها التجارية " Fenty Beauty " وكان الاحتفال في سيدني بأستراليا

شيرين عبد الوهاب
كشفت شيرين عبد الوهاب أنها ستطلق قريبا، بالتعاون مع إحدى الماركات العالمية مجموعة أزياء باسمها وتحمل ذوقها فى التصميم.

مي عز الدين
قررت أن تطُلق تطبيق "أبلكيشن" خاص بها عبر الهواتف الذكية ويكون مناسبًا أكثر للفتيات، وذلك تلبية لرغباتهن خاصة بعد الشكل المميز الذى ظهرت عليه خلال مسلسلها الأخير "رسايل" وكان محور اهتمام ما بين الملابس والطُرح وكل ما تعلق بما كانت ترتديه في العمل، ومن قبله قيامها بالعديد من جلسات التصوير والتي كانت ذات طابع مميز وكان الجمهور يسألها على أدق التفاصيل فيهم.

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