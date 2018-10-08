إدارة المصري: لا تنازل عن اللعب في بورسعيد سواء بالدوري أو الكأس





مما دعا إدارة النادي المصري لإعلان رغبتها في إقامة المباراة على ستاد المصري مع تأمينها بواسطة عناصر الأمن الإداري للنادي، قبل أن يصل لادارة النادي المصري اتصالًا هاتفيًا من مسئولي لجنة مسابقات القسم الأول يفيد بتأجيل المباراة ليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من أكتوبر الجاري مع اشتراطها حصول المصري على الموافقة الأمنية لاقامة المباراة على ستاد المصري في السادس عشر من أكتوبر الجاري وهو ما يعد سابقة نادرة حيث يحصل المصري على الموافقة الأمنية عبر اتحاد الكرة المصري وليس بشكل مباشر بين النادي المصري والجهات الأمنية.



ولفتت إدارة المصري إلى أن مجلس إدارة النادي المصري يعيد التأكيد على عدم وجود أية نية للتنازل عن اللعب ببورسعيد سواء فى مباريات الدوري أو الكأس فهذا حق أصيل للمصري وجماهيره ولا يملك أحد التنازل عن هذا الحق ، خاصةً بعد المظهر المشرف لجماهير المصري العظيمة في مباريات البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي خرجت جميعها في أبهى صورها، حيث ضربت جماهير المصري العظيمة المثل والقدوة للجماهير المصرية كلها في الروح الرياضية والالتزام والترحيب بالضيوف الأمر الذي يستلزم معه اقامة كافة المباريات على ستاد المصري ووسط جماهيره العظيمة.

أكدت إدارة النادي المصري أنها تلقت خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة المصري الخميس الماضي يفيد بإقامة مباراة المصري ونظيره فريق نادي الجزيرة مطروح بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر على ستاد النادي المصري في تمام السادسة غدا.وقالت إدارة المصري في بيان، إنه بناء عليه بدأت إدارة النادي المصري في اتخاذ الإجراءت الخاصة بطباعة التذاكر الخاصة بالمباراة، مع فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر المباراة، وبالفعل بدأت الجماهير في حجز تذاكر المباراة ، لتقوم إدارة المصري بعد ذلك بختم تذاكر المباراة انتظارًا لختمها من الجهة الإدارية ومن ثم مديرية أمن بورسعيد ، إلا أن تأخر وصول الموافقة الأمنية حال دون ختم التذاكر من الجهة الإدارية ومديرية الأمن ، هذا على الصعيد الإداري.وعلى الصعيد الفني، انتظم الفريق الأول للكرة بالنادي في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة بورسعيد ، وتم وضع البرنامج التدريبي للفريق على أساس اقامة المباراة غدًا الثلاثاء ، إلا أن إدارة النادي المصري فوجئت حتى صباح اليوم الاثنين بعدم وصول أية مخاطبات رسمية تفيد موافقة الجهات الأمنية على اقامة المباراة ببورسعيد.