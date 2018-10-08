تجارة عين شمس تطلق مبادرة اختار وظيفتك

قال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، إن مبادرة تكامل، التي تديرها الدكتورة يمن الحماقي، الأستاذ بالكلية، أطلقت برنامج «اختار وظيفتك»، الذي يستفيد منه الخريجون وطلاب السنة النهائية.



وأضاف قدري، في بيان للكلية، أن البرنامج يأتي بالتعاون مع شركة «Management Consultancy «R&S، لتنمية الموارد البشرية والتشغيل، وهي احدي الشركات الرائدة في مجال التشغيل بالشرق الأوسط، وذلك يوم الخميس الموافق 25 اكتوبر الجاري بمقر المبادرة بمبني ا.د حسن غلاب بالدور الأول.



وأكد عميد كلية التجارة، أن ذلك يأتي في اطار حرص الكلية على سد الفجوة بين مهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى انه علي الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة سرعة التوجه للوحدة وملء الاستمارة حتي يتسني توفير الأماكن المناسبة لهم.