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انطلاق التحالف المصري الدولي لترويج السياحة.. والمشاط: برنامج متكامل للإصلاح الهيكلي للقطاع والتسويق سيشهد طفرة غير مسبوقة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:47 ص
وزيرة السياحة الدكتورة
وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط
محمد الاسكندرانى
  • وزيرة السياحة: 
  • المتحف المصري الكبير هديتنا للعالم
  • برنامج متكامل للإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة
  • سينيرجي:
  • دعم مصر وترويجها سياحيا هدفنا

قالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، إننا نستهدف تحسين الصورة الذهنية بالخارج والمصريين بالداخل، خاصة أن حملتنا الترويجية people to propel تعكس الشخصية المصرية، وتلقي الضوء عليها لتكون جزءا أصيلا من تجربة السائح.

وأشارت وزيرة السياحة خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي لإعلان إطلاق التحالف المصرى الدولي لترويج السياحة، إلى أن افتتاح المتحف المصرى الجديد في ٢٠٢٠ سيكون هدية مصر للعالم؛ حيث سيتضمن العديد من القطع الأثرية الكاملة، على رأسها توت عنخ آمون.

ويتمثل التحالف في شبكة تواصل الشرق الأوسط MCN، وهى من أذرع المجموعة العالمية "The Interpublic Group Of Companies Inc. IPG" والتي نفذت العديد من الحملات الترويجية الناجحة لأكبر العلامات التجارية حول العالم.

وأكدت الوزيرة أنها ستنجح في الترويج مصر بالشكل الصحيح، بالتعاون مع التحالف المصرى الدولي لترويج السياحة خاصة أنه ستكون هناك أوراق بحثية لمتطلبات القطاع.

وقالت المشاط إن شهر أكتوبر شهد تحولات على الساحة السياحية لتحقيق طموحات جموع المصريين، واصفة إياه بأنه شهر العبور السياحى.

وطالبت بتكاتف الجميع لدعم التوعية والتثقيف الداخلي؛ ليقوم كل مواطن بدوره نحو الدفع بعجلة السياحة بالترويج لكافة مقاصدنا.

وأشارت الوزيرة إلى تركيزها على برنامج متكامل للاصلاح الهيكلي لقطاع السياحة على أن يتم إعلان محاوره فى مؤتمر صحفى قريبا .

واستطردت المشاط، أن أفكارنا للسياحة يجب أن ننظر لها بشكل مختلف، وألا تتوقف حول النظر في أعداد السائحين فقط، ولكن علينا التطرق نحو رؤية جديدة وخلق بنية تحتية قوية والترويج والتسويق سيشهد طفرة غير مسبوقة، عبر أسس علمية مهما كانت الظروف المحيطة.

وأكدت الوزيرة ، انها استعانت بالكثير من شباب الوزارة وخبراء دوليين لعمل تحديثات ليصبح العنصر البشرى قادرا على تنفيذ الرؤى المختلفة.

فيما أشارت إلى أنها أنهت تعاقدات مع شركة الترويج السابقة لمصر jwt، وفى ذات التوقيت بدأت تنظر للتحديث والتغيير السريع للترويج فى ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات عبر الانترنت.

ونوهت إلى أهمية التعاقد مع شركات إعلام ومعارض وعلاقات عامة وأخرى متخصصة لإدارة الأزمات لإخراج رؤية سياحية.

وقال حسن كمال المدير التنفيذى لشركة سينيرجى، الممثل المصري في التحالف، إن الهدف الرئيسي للتحالف المصرى الدولى، هو دعم مصر وترويجها لإعطائها ميزة تنافسية لمنتجاتها السياحية .

وأكد كمال خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لإعلان التحالف المصرى الدولى للترويج المنعقد بأحد فنادق القاهرة بحضور وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أننا نعمل مع وزارة السياحة لوضع الرؤى والاستراتيجيات والإشراف والتنسيق بين الجانب المصرى والدولى، حيث أننا نستهدف تحسين ودعم المنظومة الشاملة للترويج المقصد السياحى المصري.

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