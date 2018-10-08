ضبط مسجل خطر بأسوان حاول السرقة بالسوق السياحى

تمكنت مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بأسوان برئاسة الرائد آسر جلال رئيس مباحث الآثار والقوة المرافقة من إلقاء القبض على مسجل شقى خطر أثناء محاولته السرقة بمنطقة السوق السياحى بمدينة أسوان.



وقد تم إخطار العميد خالد العيسوى رئيس فرع البحث لشرطة السياحة والآثار بأسوان بالواقعة التى تبين من خلال التحريات لها بأن المتهم يدعى غريب.ى.ا 25 سنة - مقيم بالأقصر، وسبق إتهامه فى العديد من قضايا السرقات والآداب العامة بالأقصر والغردقة ، وكان آخرهم القضية رقم 11185 لسنة 2017 جنح قسم الأقصر.



تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة .