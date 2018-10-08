الضيف ينطلق عالميا من مهرجان تالين السينمائي بـ إستونيا

أعلنت إدارة مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي في إستونيا، عن اختيار فيلم "الضيف"؛ للمخرج هادي الباجوري والمؤلف إبراهيم عيسى، لتمثيل مصر وإفريقيا في المسابقة الرسمية للمهرجان، ليحصل على عرضه العالمي الأول في الدورة الـ22 من المهرجان (16 نوفمبر- 2 ديسمبر).



ويُعرض الفيلم يوم السبت 24 نوفمبر، في قاعة سكيب هول بسينما بلازا كوكاكولا، والتي تحتوي على أحدث أجهزة العرض وتقنيات الصوت والصورة.



ويسجل فيلم الضيف المشاركة الأولى تاريخيًا للأفلام المصرية الطويلة ضمن الاختيارات الرسمية بالمهرجان الذي يعد أحد المهرجانات التي تحمل تصنيف A مع 14 مهرجانًا دوليًا حول العالم، من بينها كان وبرلين وفينيسيا وغيرها، ويعرض المهرجان سنويًا أكثر من 250 فيلمًا طويلًا 300 فيلم قصير وتحريك ضمن برامجه المختلفة.



وتدور أحداث الضيف حول شاب يحل ضيفًا على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض، فيما يشارك النجمان ماجد الكدواني ومحمد ممدوح كضيفي شرف الفيلم.