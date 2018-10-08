محمود البدوي: أرحب بتعويض المحبوس احتياطيا

وأضاف المادة 312 مكرر حيث قضى في فقرتها الثانية على أن ( تعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة ، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص ).



والمقصود بالحالتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من ذات المادة هما حالة صدور حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم المحبوس احتياطيًا.



ويلاحظ أن هذه الفقرة إقرار الحق في التعويض مرهون بصدور قانون خاص بتنظيم القواعد والإجراءات.



نشر الحكم البات القاضي ببراءة من سبق حبسه:



عملًا بنص الفقرة الأولي من م 312 مكرر قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 145 لسنة 2006.

( تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم باتٍ ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا ، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة ) ، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو الحكومة ، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته، بموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بألّا وجه لإقامة الدعوى ( وهو ما لا يتحقق في الواقع العملي ).



وجاء الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي الصادر من السّيد المستشار النائب العام :

( تعرض القضايا المحكوم فيها بالبراءة ، والتي حبس المتهمون فيها احتياطيًا – قبل إيداعها قلم الحفظ – على رئيس النيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية بحسب الأحوال ، وذلك لمراجعتها وفحص الطلبات المقدمة من المتهم أو أحد ورثته في شأن نشر هذه الأحكام، وذلك للأمر باتخاذ إجراءات النشر ).



وأضاف الخبير الحقوقي أن الحبس الاحتياطي يعدُّ أخطر إجراءات التحقيق ، وأكثرها مساسًا بحرية المتهم ، فالقانونُ شرّع هذا الإجراء لما يفيد مصلحة التحقيق ولعدم التأثير على أقوال الشهود أو إخفاء أثار الجريمة أو لهروب المتهم نفسه نظرًا لثبوت التهمة ضده ، فالحبس الاحتياطي إذن ليس بعقوبة .



ويجب على المشرع إعادة النظر بشكل أكثر واقعية تجاه الحبس الاحتياطي وما له من أثار مدمرة لحياة الإنسان، الذي قد تظهر براءته في نهاية إجراءات التحقيقات ، لذلك كان الهدف من ذلك أن يتم تطبيقه في أضيق نطاق ، فالحبس الاحتياطي قانونًا وعمليًا ما هو إلا نوع من أنواع إنزال العقاب بالمتهم ، فلابد من تطبيقه بما يتناسب مع كرامته والاعتبارات الإنسانية ، لأن القاعدة الأصولية تُقررُ أن ( المتهم بريء إلي أن تثبت إدانته بحكم نهائي).



يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تنوي مناقشة قانون تعويض المحبوسين احتياطيا فى حال براءتهم واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطى بإجراءات بديلة.

رحب محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا ، والخبير الحقوقي بالطرح الخاص بإقرار تعويض للمحبوس احتياطيا والذي ثبتت براءته، وهو طرح يعد تفعيلا حقيقيا للقانون رقم 145 لسنة 2006،