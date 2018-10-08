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جامعة طنطا تطلق تطبيقًا للهواتف المحمولة لتسهيل الوصول إلى موقعها الإلكتروني

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:56 م
الدكتور مجدي سبع
الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا
احمد علي
أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تيسير عملية الوصول للجامعة وخدماتها ، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتحديث خدماتها الإلكترونية وبما يواكب أحدث التطورات التكنولوجية.

وأضاف "سبع" أن هذا التظبيق يعد خطوة جديدة لتطوير الخدمات الإلكترونية وفقا لاستراتيجية الجامعة الرامية الى التحديث والتطوير ، حيث أطلقت البوابة الإلكترونية ، اليوم ، تطبيق الهاتف المحمول لجامعة طنطا بعدة خصائص من شأنها تصفح أخبار الجامعة والإطلاع على برامجها الجديدة من قبل المستخدمين بسهولة ويسر، وتمكين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الدخول لمواقعهم الشخصية وتحديثها ، فضلا عن مساعدة طلاب الجامعة فى الوصول السريع لمواقع كلياتهم والتواصل الفعال مع الجامعة بشكل مباشر.

ومن المقرر أن يتم تحديث التطبيق على عدة مراحل بدءًا بالنسخة التي تم إطلاقها اليوم وصولًا إلى تقديم جميع الخدمات الإلكترونية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخريجين من خلال الهاتف المحمول.

ويمكن تحميل التطبيق على الهاتف المحمول من خلال play store بإسم "جامعة طنطا" و "Tanta University " وهو متوافق في المرحلة الحالية مع كافة أجهزة الأندرويد.

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