منة فضالي توجه رسالة مؤثرة لفاروق الفيشاوي

نشرت الفنانة منة فضالى عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة تخص بها الفنان القدير فاروق الفيشاوى.



جاء نص تغريدة فضالي: "حبيبي ربنا يشفيك ويخف من عليك يا رب ويبعد عنك اَي حاجة وحشة ويديك كل حاجة حلوة في الدنيا لانك تستاهل كل خير علي طيبة قلبك وجدعنتك ويخليك لكل اللي بيحبوك يا رب يا احلي روقة بحبك أد الدنيا".



يذكر أن الفنانة منة فضالي تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم «المحترف»، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.