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برلمان

الوفد يكرم حسن راتب في احتفالية بمقر الحزب

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:40 م
حسن راتب
حسن راتب
معتز الخصوصى
يُقيم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شُقة احتفالية ضخمة غدا الثلاثاء فى الساعة الثانية ظهرًا بمقر الحزب لتكريم د. حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ورئيس مجلس ادارة شبكة قنوات المحور تقديرًا لدوره الوطنى المخلص ومشاركته الفعالة فى دعم وتنمية سيناء، ويُعد من أبرز رجال الاعمال الذين قدموا الغالى والنفيس لهذه الارض الطيبة والغالية على قلب كل مصرى.

ويقوم المستشار بهاء أبوشقة بإهداء درع الحزب لدكتور حسن راتب تقديرًا لمكانته ودوره الوطني، فى اعادة اعمار سيناء اقتصاديًا وتعليميًا واجتماعيًا وثقافيًا.

وتقام الاحتفالية بحضور الكاتب الصحفى وجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، والهيئة العليا للحزب وكبار الكُتاب والاعلاميين.

وتتزامن تلك الاحتفالية مع احتفال مصر بعيد النصر " 6 اكتوبر " والبعث الجديد.. سيناء بين التحرير والتعمير لتكريم، حسن راتب ودوره فى إعادة إعمار سيناء.

وتقدم قناة المحور تغطية خاصة للإحتفالية وتذاع كاملة فى العاشرة مساء غدا الثلاثاء، وايضا من خلال برنامج 90 دقيقة فى الثامنة مساءً.

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