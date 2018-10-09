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اقتصاد

المالية: ارتفاع حصيلة ضرائب الممتلكات لـ3.6 مليار جنيه في 11 شهرا

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفعت الحصيلة الضريبية الدورية علي الممتلكات في الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي 2018/2017 الماضي إلي 3.6 مليار جنيه مقارنة بـ 1.91 مليارا بنفس الفترة من العام السابق له بفارق 1.7 مليار جنيه
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية ان الحصيلة الضريبية من ضرائب الأراضي بلغت 249 مليون جنيه في الـ11 شهر الأولي للعام المالي الماضي مقابل 211 مليون جنيه بنفس الفترة من العام السابق له.

وأوضح التقرير أن الحصيلة الضريبية من المباني خلال الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي الماضي بلغت 3.3 مليار جنيه مقابل 1.7مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له

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