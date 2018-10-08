محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في الأنبا بيشوي.. صور

أدى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، الإثنين ، واجب العزاء في الأنبا المتنيح بيشوي مطران كفر الشيخ ودمياط وبراري بلقاس، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة كفر الشيخ.





واستقبل القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة دميانة، ومجمع كهنة كفر الشيخ، المحافظ والقيادات والتنفيذية والشعبية والأمنية، حيث قدموا لهم الشكر والتقدير على تأديتهم واجب العزاء في نيافة الحبر الجليل المتنيح.





وشهد سرادق العزاء حضور العديد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والأمنية، من بينهم الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق الدسوقي، نائب رئيس الجامعة، والدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وعدد من وكلاء الوزارات.





وقال المحافظ ، ناعيًا، الأنبا المتنيح بيشوي " ننعي ببالغ الحزن والأسى الأنبا بيشوي نيابة عن شعب محافظة كفر الشيخ، فقد فقدنا قيمة وقامة دينية ووطنية عظيمة فقد كان يمتاز بالحكمة والهدوء، وعاش عمره خادمًا للوطن".



