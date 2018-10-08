الإمارات تقيم مؤتمرا صحفيا لعرض أنشطتها في مونديال القاهرة السابع

أكد الدكتور إبراهيم أبوذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب أن علاقة الشعب الإماراتي بالشعب المصري علاقة متينة وقوية ويسودها السلام والمحبة والألفة بين الشعبين.





وأضاف أبو ذكري لدى استقباله بمقر الاتحاد بمدينة الإنتاج الإعلامي وفدا إماراتيا مكون من عيسى الميل، رئيس اتحاد الإعلاميين والمنتجين العرب، وعبد الرحيم البطيح، أمين عام الاتحاد الإماراتي، يرافقه وفد إعلامي كبير ترأسه الاعلاميه التونسيه حنان عزبي أن مصر هي قلب الوطن العربي النابض بالحب والوفاء لجميع الشعوب العربية.





وبخصوص الزيارة الودية للوفد الإماراتي لرئيس الاتحاد ورئيس مونديال القاهرة للإعلام العربي قال ابوذكري: إن هذه الزيارة جاءت للتنسيق بين الوفد الإماراتي والقائمين على مونديال القاهرة للإعلام العربي في دورته السابعة التي تقام من 6 الي 10 نوفمبر المقبل في القاهرة موضحا أنه يتم تجهيز مؤتمر صحفي موسع من قبل اتحاد المنتجين الإماراتيين للتواصل مع وسائل الإعلام العربية لعرض النشاطات والفعاليات التي ستشارك بها دورة الإمارات في الدورة الجديدة هذا العام بصفتها ضيف مصر الدائم والشريك الاستراتيجي لمونديال القاهرة بكل دوراته.





وأضاف : الإمارات بلد انبثقت من خلاله الفنون الخليجية إلى الوطن العربي والعالم ككل وذلك لما يمتلكه من طاقات مبدعة في جميع المجالات وتحديدا المجال الإعلامي الذي أصبح علامة فارقة في الخليج والوطن العربي.





وأشار إلى أن الإمارات من المنتظر أن تشارك هذا العام بمجموعة متميزة من البرامج التلفزيونية والإذاعية موضحا أن الإمارات تحرص سنويا على المشاركة في فعاليات المونديال سنويا ودائما تكون المنافس الأول لجميع الدول العربية وتحصل جوائز المهرجان.





وأشاد ابوذكري في هذا الصدد بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل القائمين على وزارة الإعلام الإماراتية ومؤسسة أبوظبي للإعلام في الإعداد للأعمال المشاركة والتواصل والتعاون المستمر مع الاتحاد ومونديال القاهرة.



