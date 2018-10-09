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أخبار البلد

الدنبوقي: استطلاع بصيرة عن المرأة يضعنا أمام أزمة حقيقية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:54 ص
صدى البلد
أمل مجدى
قال رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن نتائج استطلاعات الرأى الأخيرة لمركز بصيرة، توضح المفهوم الذكوري للمجتمع، ونظرته في الاستخفاف بقضايا المرأة، وتجعلنا أمام أزمة حقيقية.

وأضاف فى تصريحات لصدى البلد أن المجتمع غير منصف للمرأة، حيث أنه يوافق على حق الزوج فى ضرب الزوجة، ويجرم حقها في المطالبة بميراثها الشرعي.

وأكد أن المادة 60 من قانون العقوبات، تقضى بأن الضرب يجوز فى حالة التأديب، ويجب تغييرها، مشيرا إلى اننا نحتاج إلى توعية بأن نص القرآن الذى يستند إليه الناس لإجازة الضرب؛ لم يقصد الضرب والهجر المتعارف عليه الآن، فالبعض يتحايل على الدين.

وطالب باستحداث وزارة لشئون المرأة؛ لأنه يجب تمكين المرأة، ومساعدتها فى الحصول على حقها.

وكانت نتائج استطلاع من مركز بصيرة، حول قضايا المرأة في عيون المصريين، جاءت عبر تطبيق على الهواتف الذكية، يحتوي على مجموعة من الأسئلة محل الاستطلاع، ويُجاب عليها من قبل المشتركين به، كالتالى:

- 24% ممن شملهم الاستطلاع وافقوا على ضرب الزوجة إذا أخطأت.

- 26% وافقوا على أن عدد الأطفال للأسرة الواحدة يجب أن يكون 4 أطفال.

- 31% رفضوا تجريم منع المرأة من الحصول على حقها في الميراث.

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