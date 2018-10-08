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فن

راغب علامة يرعى الصلح في نقابة الفنانين اللبنانيين

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:46 م
صدى البلد
سمر سعد
أُقيم اجتماع في وزارة الثقافة اللبنانيّة، برعاية وحضور وزير الثقافة اللبنانيّ غطّاس خوري والسوبر ستار راغب علامة وعدد من الفنّانين اللبنانيين، وقبله بيوميْن، اجتماع وديّ في منزل لحلّ المشكلة الحاصلة في النقابة التي تروّج أخبارها في الإعلام منذ فترة، وأسفر الاجتماع عن نتائج إيجابيّة لتمرّ هذه المبادرة بسلام ونجاح.

وبناء عليه نوّه راغب علامة بتعاون كلّ من النقيبيْن الفنّانيْن إحسان صادق وجهاد الأطرش على تعاونهما في المساعي التي بُذلت من أجل لمّ الشمل بعد المشكلة الحاصلة في النقابة، مقدّرًا محبّتهما واحترامهما له بعد أن تكلّم معهما، ومنوّهًا بجهودهما الكبيرة في تقديم التنازلات لصالح وحدة النقابة.

وكان "علامة" دخل على خطّ المساعي لرعاية المصالحة بين النقابيين، وقد تمّ التوصّل إلى حلّ تمّ توقيعه برعاية وحضور وزير الثقافة اللبناني، والأهمّ أنّ هذا الحلّ إرتكز على حفظ كرامة الجميع وبقاء اسم الفنّان اللبنانيّ عاليًا".

وألقى "علامة" كلمة توجّه فيها للوزير خوري قائلًا: "نحن عاجزون عن الشكر لأنّ هذه المبادرة تمّت برعايتك وحضورك ومحبّتك، وهي مبادرة كريمة سنرى نتائجها على الأرض الفنيّة، ونحن نعلم جيّدًا كم أعطى الفنّ صيتًا جميلًا للبنان، ونأمل من خلال هذه الرعاية أن يعود الشمل ليلتمّ، والحمد لله أنّه بفضل إرادتك ومساعدتك ودعمك، عادت القلوب إلى بعضها البعض، وبقيت النقابة واحدة".

كما توجّه بالشكر لسائر أعضاء نقابة الفنّانين اللبنانيين الذين بذلوا أقصى الجهود في تقريب وجهات النظر والتعاون في سبيل الحفاظ على وحدة الصفّ وتضامن الفنّانين اللبنانين مع بعضهم البعض.

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