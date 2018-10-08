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تعليم

التعليم: لابد من التوأمة بين المدارس الحكومية والخاصة لتطوير المنظومة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:38 م
ياسر عبد العزيز
ياسر عبد العزيز
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور ياسر عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص بوزارة التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم بدأت تطوير المنهج الجديد في 3 اتجاهات في kg1 ، وKg2، والصف الأول الابتدائي، لافتًا إلى أن الوزارة لم تغير في مناهج الصف الأول الثانوي بل غيرت فقط في نظام الامتحانات حتى يعتمد الطالب على الفهم وليس الحفظ.

وقال "عبد العزيز"، في كلمته خلال فعاليات الملتقى الثالث التربوي: أتمنى أن تتم عملية التوأمة بين المدارس الحكومية والخاصة لتطوير المنظومة التعليمية.

وحضر الملتقى هشام السنجري، رئيس قطاع الأنشطة والخدمات التربوية بوزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد شلبي مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة سلوى المليجي مستشار الجودة بجامعة الأهرام الكندية، والدكتور حمدي السيسي عضو مجلس النواب، ومحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، وعضو مجلس النواب تامر عبد القادر، ومحمد عبدالله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، وعادل عثمان مدير إدارة الهرم التعليمية، ومحمد صابر مدير إدارة بولاق الدكرور التعليمية، والدكتور محمود الفولي مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية ، والدكتور سامح إبراهيم مدرس المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، الدكتور أبو الفضل عبده يوسف خبير جودة التعليم بالاتحاد الأوروبي، واللواء طارق وحيد مساعد وزير الداخلية، وعدد من القيادات التعليمية بالجيزة.

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