التعليم: لابد من التوأمة بين المدارس الحكومية والخاصة لتطوير المنظومة

أكد الدكتور ياسر عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص بوزارة التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم بدأت تطوير المنهج الجديد في 3 اتجاهات في kg1 ، وKg2، والصف الأول الابتدائي، لافتًا إلى أن الوزارة لم تغير في مناهج الصف الأول الثانوي بل غيرت فقط في نظام الامتحانات حتى يعتمد الطالب على الفهم وليس الحفظ.





وقال "عبد العزيز"، في كلمته خلال فعاليات الملتقى الثالث التربوي: أتمنى أن تتم عملية التوأمة بين المدارس الحكومية والخاصة لتطوير المنظومة التعليمية.



