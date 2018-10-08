ممدوح غراب: الشرقية بها تعديات غير طبيعية على الأراضى.. فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة بها مخالفات مبانٍ كثيرة وغير طبيعية، موضحًا أن هناك تقاعسًا من المسئولين من تنفيذ الإجراءات القانونية.





وأضاف خلال حواره ببرنامج «الحياة فى مصر» المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامى كمال ماضى، أن هناك مبنى حاصلًا على ترخيص بـ 5 أدوار ويقوم مالك العقار ببناء 14 و15 دورًا.





وأشار إلى أن المحافظة قامت بالمواجة الـ 11 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والدولة بالتعاون مع رجال الشرطة، والتى بدأت أول أكتوبر الجاري.





وكشف أن الـ5 أيام الماضية تم خلالها إزالة 46 حالة، واستعادة 671 فدانًا، مؤكدًا أن المحافظة لن تترك أحدًا يتعدى على أملاك الدولة.