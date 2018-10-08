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فن

عماد زيادة: سعيد بنجاح أغنية جيشنا صعب

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:53 م
صدى البلد
نورا نبيل
قال الفنان عماد زيادة أنه يعيش حالة من السعادة الخاصة بعد نجاح أغنية "جيشنا صعب" التي غناها الفنان محمد رمضان بمناسبة انتصارات اكتوبر وشارك زيادة في إنتاجها.

وأكد أن الأغنية أثارت انتباهه منذ سماع كلماتها، لذلك كان متفائلا بشكل كبير بها، ويعلم أنها سوف تلمس قلوب ووجدان الجمهور، وهذا ما حدث بالفعل حيث اقتربت الأغنية من تحقيق مليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد مرور ثلاثة أيام فقط على طرحها.

وأضاف زيادة أن الهدف من أغنية "جيشنا صعب" هو التفاخر بجيشنا المصري وبانتصار أكتوبر المجيد، هذا بجانب إشعال الحماسة في قلوب الشباب وتعزيز الروح الوطنية لديهم .

وتابع زيادة أن الفنان محمد رمضان استطاع بموهبته أن يقدم الأغنية والكليب بطريقة جيدة للغاية، نالت إعجاب الكثيرين، كما أن كلماتها نابعة من مشاعر حب واعتزاز بالوطن.

وأنهى عماد زيادة حديثه قائلا "أغنية جيشنا صعب هي أقل شيء نقدمه لبلدنا في ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة التي كانت فخرًا للعرب جميعا".

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