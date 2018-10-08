بلال الدوي: الإرهابي هشام عشماوي كان متواجدا في خيمة بالتحرير.. فيديو

قال بلال الدوي، مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، إن خطورة الإرهابي هشام عشماوي تكمن في أنه كان متطرفا فكريا، مضيفا:" في أعقاب ثورة 25 يناير كان عشماوي متواجدا في خيمة بميدان التحرير ومعه مجموعة أخرى من قادة التنظيمات الإرهابية المعروفين حاليا والمطلوبين دوليا".



وأضاف " الدوي " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية أنشأت قسم الكشافة من أجل تدريب عشماوي ورفاقه من أصحاب الأفكار المتطرفة على استعمال السلاح في مناطق جبلية".



وتابع:" صدرت تعليمات بسفر هذه المجموعات ومن ضمنهم عشماوي إلى سوريا للتدريب على تصنيع متفجرات الـ سي فور التي يستخدمها تنظيم القاعدة وإيران وإسرائيل".

