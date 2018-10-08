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بلال الدوي: الإرهابي هشام عشماوي كان متواجدا في خيمة بالتحرير.. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:39 م
بلال الدوي
بلال الدوي
هاني حسين
قال بلال الدوي، مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، إن خطورة الإرهابي هشام عشماوي تكمن في أنه كان متطرفا فكريا، مضيفا:" في أعقاب ثورة 25 يناير كان عشماوي متواجدا في خيمة بميدان التحرير ومعه مجموعة أخرى من قادة التنظيمات الإرهابية المعروفين حاليا والمطلوبين دوليا".

وأضاف " الدوي " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية أنشأت قسم الكشافة من أجل تدريب عشماوي ورفاقه من أصحاب الأفكار المتطرفة على استعمال السلاح في مناطق جبلية".

وتابع:" صدرت تعليمات بسفر هذه المجموعات ومن ضمنهم عشماوي إلى سوريا للتدريب على تصنيع متفجرات الـ سي فور التي يستخدمها تنظيم القاعدة وإيران وإسرائيل".

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