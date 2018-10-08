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رياضة

غياب 3 لاعبين عن مران المنتخب الأوليمبي استعدادا لوديتي الإمارات

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:48 م
مران المنتخب الأوليمبي
مران المنتخب الأوليمبي
يسري غازي
غاب 3 لاعبين عن مران المنتخب الأوليمبي الذى انطلق اليوم الاثنين استعدادا لخوض مباراتي الامارات الوديتين.

وتغادر بعد غد الأربعاء، بعثة أوليمبي الفراعنة القاهرة متوجهة إلى الإمارات لخوض مباراتين وديتين يومى 12 و15 اكتوبر الجاري أمام منتخب بلادها استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقى غريب المدير الفني فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن 3 لاعبين غابوا عن مران المنتخب الأوليمبي الاول وهم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، وغنام محمد لاعب الانتاج الحربي، وشهاب الدين خالد حارس مرمى الدخلية نظرا لمشاركتهم ضمن صفوف فرقهم فى مباريات كاس مصر اليوم.

ولفت إلى أن الثلاثى لم يحضروا الاجتماع والتدريب الذى جرى اليوم الاثنين.

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