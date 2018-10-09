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فوائد الخميرة للشعر والجسم

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعددت فوائد الخميرة للشعر والجسم ،مما جعلها الإختيار الأول لخبراء التجميل فى علاج الشعر والبشرة والجسم ،أليك أبرز فوائد الخميرة للشعر.

تقدم خبيرة التجميل "حنان الديب " فوائد الخميرة للشعر:
تُقلل من تساقط الشعر.
تتقضى على تساقط وتلف الشعر.
تقوية الشعر من الجذور وحتى كامل الشعر.
ترطب الشعر وتمنحه النعومة المطلوبة.
تعطى الشعر اللمعان والبريق.
تساعد على نمو الشعر بشكلٍ سريعٍ وتطويله.
تناسب جميع أنواع الشعر.

ماسك لأستخدام الخميرة للشعر:
مكونات الماسك:
بيضة واحدة
ملعقة عسل
ملعقتان من الخميرة المذابة فى قليل من الماء

طريقة تحضير ماسك الخميرة للشعر:
فى وعاء أمزجى المكونات جيدا حتى تشكل مزيج متجانس وقومى بتوزيعه على الشعر من الجذور حتى الأطراف ثم ارتداء قناع بلاستيكى وترك القناع على الشعر لمدة 15 دقيقة م غسل الشعر بالطريقة المعتادة وستلاحظين الفرق.
-يفضل تكرار تطبيق القناع ثلاث مرات أسبوعيا لشعر صحى أكثر لمعان.

أوضح خبير التغذية "أحمد صبرى " أبرز فوائد الخميرة للجسم :

تساهم في زيادة الوزن ومعالجة النحافة، عن طريق تناولها بعد الوجبات الرئيسية بهدف زيادة عدد السعرات الحرارية.

حبوب الخميرة تمد الجسم بمجموعة مهمة من فيتامينات B والتي تلعب دورا مهما في مساعدة الجسم على هضم وتحليل الدهون والبروتينات والكربوهيدرات.

تزويد الجسم بحاجته اللازمة من الطاقة الضرورية للقيام بالعمليات الحيوية.

تحافظ على صحة العينين، والشعر، والفم، والبشرة، والكبد.

تساعد على امتصاص عنصر الحديد وبذلك تقلل من فرصة حدوث الأنيميا وفقر الدم.

تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

تساعد في تخفيض مستوى الكولستيرول الضار في الجسم.

تعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، وتساعد في علاج الإسهال الناتج عن تناول المضادات الحيوية.

تخفف من حدة أعراض القولون العصبي.

تعالج حب الشباب عن طريق طحن الحبوب ومزجها مع كمية من الماء على شكل عجينة ثم وضعها على البشرة وتركها حتى تجف قبل غسلها بالماء.

تقلل خطر الإصابة بمرض سرطان الجلد.

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