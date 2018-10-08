مستشفى السويس تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفدائي محمود طه

قال الدكتور عبد المنعم سالم، مدير مستشفى السويس العام، إن الحالة الصحية للفدائي محمود طه مستقرة ويخضع لفحص طبي شامل دقيق تحت إشراف الدكتور لبيب محمد، وكيل وزارة الصحة، حيث يعانى من مضاعفات التهاب بالمرارة.



