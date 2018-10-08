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محافظات

مستشفى السويس تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفدائي محمود طه

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:46 م
لواء عبد المجيد صقر
لواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
حسن غنيمة
قال الدكتور عبد المنعم سالم، مدير مستشفى السويس العام، إن الحالة الصحية للفدائي محمود طه مستقرة ويخضع لفحص طبي شامل دقيق تحت إشراف الدكتور لبيب محمد، وكيل وزارة الصحة، حيث يعانى من مضاعفات التهاب بالمرارة.

كان اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، قد أصدر تعليماته فور تلقيه اتصالًا تليفونيًا بتراجع الحالة الصحية للفدائى محمود طه بسرعة نقله إلى المستشفى العام فى جناح خاص تقديرًا لدوره كأحد قادة المقاومة الشعبية والأعمال الفدائية لدحر القوات الإسرائيلية ومنعها من احتلال مدينة السويس فى حرب أكتوبر بعد حصار دام 100 يوم.

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