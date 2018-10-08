شاهد.. نجم مسرح مصر يظهر مع ابنه للمرة الأولى

تداول عدد من جمهور ومحبي فريق مسرح مصر على السوشيال ميديا، صورة حديثة لنجم الفريق الفنان محمد أسامة، الشهير بـ "أوس أوس"، ظهر فيها مع زوجته، وهما يحملان ابنهما.



ويعد هذا أول ظهور لنجل أوس أوس، منذ ولادته العام الماضي، والذي بدا في الصورة يشبه والدته أكثر بحسب تعليقات محبي نجم مسرح مصر.



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد أسام (أوس أوس)، كان مشاركته في فيلم "قلب أمه" مع الفنانين شيكو وهشام ماجد، والذي تم عرضه بدور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر الماضي.