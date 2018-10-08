أحمد كريمة: كلمة غزوة اصطلاح خاطئ وقع فيه المؤرخون المسلمون

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن بدر وأحد وغيرهما كانت فتوحات إسلامية وليست غزوات، مشددًا على لا يوجد في التاريخ الإسلامي غزوات، منبهًا على أن غزوة هو اصطلاح خاطئ وقع فيه المؤرخون المسلمون.





وأضاف «كريمة»، خلال لقائه ببرنامج «أحلى حياة» أن الغزوة تعنى التمدد الحيوي أي احتلال أرض الغير، مثلما تفعل إسرائيل، واحتلال بريطانيا لمصر والسودان، وفرنسا عندما احتلت سوريا ولبنان والجزائر والمغرب وتونس، واحتلال أمريكا للعراق للسيطرة على منابع البترول.



