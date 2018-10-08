أحمد كريمة: كلمة غزوة اصطلاح خاطئ وقع فيه المؤرخون المسلمون

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن بدر وأحد وغيرهما كانت فتوحات إسلامية وليست غزوات، مشددًا على لا يوجد في التاريخ الإسلامي غزوات، منبهًا على أن غزوة هو اصطلاح خاطئ وقع فيه المؤرخون المسلمون.
وأضاف «كريمة»، خلال لقائه ببرنامج «أحلى حياة» أن الغزوة تعنى التمدد الحيوي أي احتلال أرض الغير، مثلما تفعل إسرائيل، واحتلال بريطانيا لمصر والسودان، وفرنسا عندما احتلت سوريا ولبنان والجزائر والمغرب وتونس، واحتلال أمريكا للعراق للسيطرة على منابع البترول.
وتابع: أن المعارك الإسلامية ليست غزوات، فمعركة بدر وأُحد والخندق كانت في حدود المدينة، وهناك جزئية واحدة ذهب فيها الرسول –صلى الله عليه وسلم- لمكة للإنفاذ بالوعد للذين تحالفوا معه بعد صلح الحديبية؛ لأن الرسول عندما علم أن أحد الصحابة يتوعد ويقول «هذا يوم الملحمة..هذا يوم تذل فيه قريش»، فأرسل سيدنا علي –رضي الله عنه- وقال له انزع عنه الراية وادفعها إلى ابنه، ونادى في الناس: «اليوم يوم المرحمة.. هذا يوم تعز فيه قريش»، وقال: «إن مكة حرمها الله ليوم القيامة، وإن الله أحلها لي بضع ساعات ثم تعود كما كانت، أي دون حروب أو أسلحة ولذا بعد تطهيره للكعبة من الأصنام غادر مكة هو والجيش المسلم».