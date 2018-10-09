حماية المستهلك: ننفذ استراتيجية الرئيس لضبط الأسواق وحماية المواطنين

قال اللواء دكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز ينفذ استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرنامج الحكومة، الخاص بوضع آليات غير تقليدية لضبط الأسواق، ومنع نفاذ سلع مقلدة أو مغشوشة، والتأكد من عمليات البيع بالسعر التنافسي؛ للقضاء على الاحتكار.



وطالب " عبد المعطي" في تصريحات له، المواطنين ممن لديهم شكاوى بخصوص العملية الاستهلاكية، التواصل مع الجهاز علي الرقم 01281661880، سواء بالاتصال الهاتفي أو ارسال رسائل عبر تطبيق "واتس آب" للرد على شكاواهم والبت فيها بصورة فورية.



وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن هناك تنسيقا مع الجهات المعنية لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة لحماية الاقتصاد القومي وصحة المواطنين.