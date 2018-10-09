نائب رئيس بصيرة: نتائج الاستطلاع حول قضايا المرأة جاءت عبر تطبيق نسألك

أكدت حنان جرجس، نائب رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، إن النتائج الاستطلاع الخاص بقضايا المرأة في عيون المصريين، جاءت عن طريق تطبيق "نسألك" على الهواتف الذكية، وهو تطبيق يتيح الإجابة على أسئلة من قبل المشتركين.



واضافت حنان ان هذا التطبيق تم إطلاقه منذ أكثر من شهرين، بالتعاون مع المركز القومي للمرأة، لبحث قضاياها، موضحة ان النتائج الصادرة كانت صادمة وتحتاج إلى جهد كبير لحلها .



وتابعت أن إجمالي عدد الأسئلة في "نسألك" 850 سؤالًا في أغسطس 2018، في أكثر من 30 موضوعًا مختلفًا، مع أكثر من نصف مليون استجابة، بحيث يعرض التطبيق أول 100 رد مجانًا، كما يتفاعل المستجيبون بشكل كبير؛ لأنهم يحصلون على نقاط عندما يجيبون على الأسئلة، ثم يمكن نقل النقاط إلى رصيد شحن للهاتف المحمول.



ومن المتوقع أن يصل عدد المستجيبين على تطبيق "نسألك" إلى 20 ألف مستجيب بحلول نهاية عام 2018.



وأشارت إلى أن 7% ممن شاركوا في الاستطلاع تعليم متوسط، و57% تعليم فوق المتوسط وحوالي 36% تعليم جامعي، منوهة إلى أن الشريحة التي شاركت في الاستطلاع 60% ذكور و40% إناث.



وجاءت نتائج استطلاع مركز بصيرة كالتالي:



- 24% ممن شملهم الاستطلاع وافقوا على ضرب الزوجة إذا أخطأت.



- 26% وافقوا أن عدد الأطفال للأسرة الواحدة يجب أن يكون 4 أطفال.



- 31% رفضوا تجريم منع المرأة من الحصول على حقها في الميراث.