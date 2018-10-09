ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نائب رئيس بصيرة: نتائج الاستطلاع حول قضايا المرأة جاءت عبر تطبيق نسألك

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 06:14 ص
صدى البلد
أماني نوار
أكدت حنان جرجس، نائب رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، إن النتائج الاستطلاع الخاص بقضايا المرأة في عيون المصريين، جاءت عن طريق تطبيق "نسألك" على الهواتف الذكية، وهو تطبيق يتيح الإجابة على أسئلة من قبل المشتركين.

واضافت حنان ان هذا التطبيق تم إطلاقه منذ أكثر من شهرين، بالتعاون مع المركز القومي للمرأة، لبحث قضاياها، موضحة ان النتائج الصادرة كانت صادمة وتحتاج إلى جهد كبير لحلها .

وتابعت أن إجمالي عدد الأسئلة في "نسألك" 850 سؤالًا في أغسطس 2018، في أكثر من 30 موضوعًا مختلفًا، مع أكثر من نصف مليون استجابة، بحيث يعرض التطبيق أول 100 رد مجانًا، كما يتفاعل المستجيبون بشكل كبير؛ لأنهم يحصلون على نقاط عندما يجيبون على الأسئلة، ثم يمكن نقل النقاط إلى رصيد شحن للهاتف المحمول.

ومن المتوقع أن يصل عدد المستجيبين على تطبيق "نسألك" إلى 20 ألف مستجيب بحلول نهاية عام 2018.

وأشارت إلى أن 7% ممن شاركوا في الاستطلاع تعليم متوسط، و57% تعليم فوق المتوسط وحوالي 36% تعليم جامعي، منوهة إلى أن الشريحة التي شاركت في الاستطلاع 60% ذكور و40% إناث.

وجاءت نتائج استطلاع مركز بصيرة كالتالي:

- 24% ممن شملهم الاستطلاع وافقوا على ضرب الزوجة إذا أخطأت.

- 26% وافقوا أن عدد الأطفال للأسرة الواحدة يجب أن يكون 4 أطفال.

- 31% رفضوا تجريم منع المرأة من الحصول على حقها في الميراث.

ترشيحاتنا

طفلة تعثر على كنز بالصدفة.. فيديو

مفتي الجمهورية السابق يكشف عن 5 أمور تحدث لك في الصلاة

محمد صلاح يتصدر استفتاء فرانس فوتبول للكرة الذهبية

باحث: هشام عشماوي متهم في 52 قضية ضحاياها يزيدون عن 500 شهيد

فيكتوريا مارينوفا.. الصحفية التي كشفت فساد السلطات بمنح أوروبية في بلغاريا فتعرضت للاغتصاب والقتل.. الجريمة تمت بعد نشرها محادثات لفساد نواب ورجال أعمال على علاقة بالاتحاد الأوروبي

المصري: سننسحب من الدوري والكأس إذا لم نلعب في بورسعيد

الأمير خالد بن سلمان: جمال خاشقجي رجل نزيه

شركات بترول عالمية تبدي رغبتها التقدم لأكبر مزايدة للتنقيب عن الغاز بمصر

كريم عبد العزيز يعلن موعد عرض مسلسل الزيبق 2

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي للتخسيس 3 كيلو في أسبوع واحد

ماذا قال الإرهابي هشام عشماوي بعد لحظات من القبض عليه.. فيديو

حارس المنصورة يكشف أسباب الفوز المثير على الداخلية بكأس مصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي للتخسيس 3 كيلو في أسبوع واحد

حليمة بولند تثير الجدل بإطلالة جريئة.. صور

ننشر بانوراما مصورة لحفل ختام الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فيديو

أحمد طه يكشف تفاصيل البرنامج القومي لتعميق الصناعة المحلية.. فيديو
ماذا قال الإرهابي هشام عشماوي بعد لحظات من القبض عليه.. فيديو
برلماني: 170 ألف عقار في مصر على وشك السقوط.. فيديو
متحدث الجيش الليبي: العشماوي الصندوق الأسود لكشف الكثير من القضايا.. فيديو
بلال الدوي: الإرهابي هشام عشماوي تواصل مع تركيا وقطر بـ الثريا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟