ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

نائب وزير التعليم يستمع لشكاوى ومقترحات المعلمين.. اليوم

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:54 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
يعقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع عدد من المعلمين، بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

ويعد هذا الاجتماع بمثابة "لقاء أسبوعى" يعقد كل ثلاثاء؛ لمناقشة اقتراحات المعلمين لتطوير المؤسسات التعليمية، وتذليل معوقات العمل لديهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد خصصت رابطًا إلكترونيًا لتلقى شكاوى المعلمين؛ لتتم دراستها وبحثها مع الجهات المختصة والرد عليها خلال الاجتماع الأسبوعي المقرر عقده مع الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

ويمكن الدخول على هذا الرابط الالكتروني، بالضغط على : https://teachers-requests.moe.gov.eg/

ترشيحاتنا

فوائد النشا للبشرة أبرزها استخدامها فى حيل للمكياج

طه: ندرس إنشاء طريق دائري حول كفر الشيخ لربطه بـ الساحلي الدولي

محرز يخرج عن صمته بسبب ركلة جزاء ليفربول

بعد 48 ساعة.. بدء أطول رحلة جوية في العالم

الشرطة البريطانية تتعرض لحملة سخرية على فيسبوك بسبب فيديو

أسباب اختلاف الأنصبة بين الرجل والمرأة في الميراث

الشهاوي: عشماوي أهم عنصر إرهابي اصطادته مصر خلال آخر 10 سنوات

فوائد عديدة لـ حب العزيز.. أبرزها القضاء على الديدان

ولي العهد السعودي يبحث الملف السوري مع مبعوث ترامب

طفلة تعثر على كنز بالصدفة.. فيديو

ترامب يعتذر لـ كافانو وأسرته لاتهامه بالتحرش.. فيديو

حارس المنصورة يكشف أسباب الفوز المثير على الداخلية بكأس مصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي للتخسيس 3 كيلو في أسبوع واحد

حليمة بولند تثير الجدل بإطلالة جريئة.. صور

ننشر بانوراما مصورة لحفل ختام الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فيديو

أحمد طه يكشف تفاصيل البرنامج القومي لتعميق الصناعة المحلية.. فيديو
ماذا قال الإرهابي هشام عشماوي بعد لحظات من القبض عليه.. فيديو
برلماني: 170 ألف عقار في مصر على وشك السقوط.. فيديو
متحدث الجيش الليبي: العشماوي الصندوق الأسود لكشف الكثير من القضايا.. فيديو
بلال الدوي: الإرهابي هشام عشماوي تواصل مع تركيا وقطر بـ الثريا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟