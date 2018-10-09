نائب وزير التعليم يستمع لشكاوى ومقترحات المعلمين.. اليوم

يعقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع عدد من المعلمين، بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.



ويعد هذا الاجتماع بمثابة "لقاء أسبوعى" يعقد كل ثلاثاء؛ لمناقشة اقتراحات المعلمين لتطوير المؤسسات التعليمية، وتذليل معوقات العمل لديهم.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد خصصت رابطًا إلكترونيًا لتلقى شكاوى المعلمين؛ لتتم دراستها وبحثها مع الجهات المختصة والرد عليها خلال الاجتماع الأسبوعي المقرر عقده مع الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.



ويمكن الدخول على هذا الرابط الالكتروني، بالضغط على : https://teachers-requests.moe.gov.eg/

