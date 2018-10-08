شوشة: نستهدف تحقيق التنمية الزراعية بوسط سيناء

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إن المحافظة تستهدف تحقيق التنمية الزراعية بوسط سيناء في التجمعات البدوية والمساحات الصغيرة، موضحًا أنهم مُستهدفون تجمعات بدوية لتحقيق سياسة التنمية بهذه التجمعات.



وأضاف ان المستهدف أن يتم زراعة ما يقرب من 1000 فدان من محصول الزيتون وبعض المحاصيل الأخرى المختلفة التي تحقق الاكتفاء الذاتي لسكان هذه التجمعات.



وقال:"هناك مشروعات على مساحة 10 آلاف فدان تشمل صوبا زراعية، وهى منحة من الصناديق العربية تخصص لأبناء سيناء , ويخصص جزء منها لأبناء الوادي.