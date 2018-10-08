ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

شوشة: نستهدف تحقيق التنمية الزراعية بوسط سيناء

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:55 م
التنمية الزراعية
التنمية الزراعية بوسط سيناء
احمد صالح
قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إن المحافظة تستهدف تحقيق التنمية الزراعية بوسط سيناء في التجمعات البدوية والمساحات الصغيرة، موضحًا أنهم مُستهدفون تجمعات بدوية لتحقيق سياسة التنمية بهذه التجمعات.

وأضاف ان المستهدف أن يتم زراعة ما يقرب من 1000 فدان من محصول الزيتون وبعض المحاصيل الأخرى المختلفة التي تحقق الاكتفاء الذاتي لسكان هذه التجمعات.

وقال:"هناك مشروعات على مساحة 10 آلاف فدان تشمل صوبا زراعية، وهى منحة من الصناديق العربية تخصص لأبناء سيناء , ويخصص جزء منها لأبناء الوادي.

ترشيحاتنا

سمير فرج: القبض على عشماوي حيا يمثل كنزا لمصر.. فيديو

أول تعليق من ميريهان حسين بعد الحكم بحبسها عامين ونصف وتغريمها 30 ألف جنيه

أحمد موسى: عشماوي تمنى القتل بدلا من القبض عليه لهذا السبب ..فيديو

بث مباشر.. الحفل الختامي لمهرجان الإسكندرية السينمائي

الفرصة الأخيرة.. 12 عاما تفضل سكان الأرض عن كارثة كبرى

الجيش الليبي: عشماوي اعترف بتنفيذ عمليات إرهابية ومقتل عمر رفاعي سرور ..فيديو

شاهد.. منزل الإرهابي هشام عشماوي في ليبيا

تعرف على دور الفريق خليفة حفتر في انتصار أكتوبر 1973.. صور

سقوط الرجل الثاني بالقاعدة رفيق الدرب الأسود لـ هشام عشماوي

عامر حسين يكشف حقيقة استقالته من لجنة المسابقات باتحاد الكرة

عكاشة: هشام عشماوي كنز معلومات.. وهذه هي التُهم الموجهة له

أحمد موسى لـ تركيا: أين جثة خاشقجي يا كذابين ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فنون وحرف يدوية.. قرية تونس بالفيوم تستعد لمهرجان الخزف.. صور

وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة طلبة الدور الثاني بكلية الشرطة.. صور

محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

فيديو

خبير أمني: 7000 إرهابي في سيناء دربهم هشام عشماوي بعد 30 يونيو ..فيديو
خبير أمني: سقوط عشماوي ضربة قاصمة للجماعات الإرهابية ..فيديو
أحمد موسى لـ تركيا: أين جثة خاشقجي يا كذابين ..فيديو
أحمد موسى: 25 مليار جنيه فاتورة الدروس الخصوصية وعلينا دعم تطوير التعليم
خبير أمني: استجواب هشام عشماوي سيفضح دعم الإخوان للإرهاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟