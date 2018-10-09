ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

وزير البترول: إنبي أول برامج الحكومة لطروحات البورصة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مايكل عياد
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن توقيع العقد الخاص بطرح شركة إنبي في البورصة، يعد أولي الخطوات لبداية عملية برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح " الملا" في تصريحات صحفية، أن عملية الطرح جاءت بعد دراسات متأنية وتوقيت مناسب، معتبرا أن " إنبي" ستحصل علي تمويل مناسب لزيادة توسعاتها وقدرتها المالية.

وكشف وزير البترول عن استحواذ قطاع البترول علي 23 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

ترشيحاتنا

رانيا فريد شوقي تحتفل اليوم بعيد ميلادها

شركات بترول عالمية تبدي رغبتها التقدم لأكبر مزايدة للتنقيب عن الغاز بمصر

أسباب اختلاف الأنصبة بين الرجل والمرأة في الميراث

الأمير خالد بن سلمان: جمال خاشقجي رجل نزيه

حاكم نيويورك يكشف تفاصيل أسوأ حادث في أمريكا خلال 10 سنوات

حارس المنصورة يكشف أسباب الفوز المثير على الداخلية بكأس مصر.. فيديو

عامر حسين: ثروت سويلم سبب أزمة مباراة المصري والجزيرة

محرز يخرج عن صمته بسبب ركلة جزاء ليفربول

الكسندر كلمة السر في تسميم العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال

الدفعة الثانية من نجوم منتخب الأرجنتين تصل الرياض.. صور

حسام حسن يهدد بالرحيل عن المصري.. فيديو

تحذيرات طبية.. مواد كيميائية بالكريمات الواقية تسبب عيوبا خلقية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي للتخسيس 3 كيلو في أسبوع واحد

حليمة بولند تثير الجدل بإطلالة جريئة.. صور

ننشر بانوراما مصورة لحفل ختام الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فيديو

أحمد طه يكشف تفاصيل البرنامج القومي لتعميق الصناعة المحلية.. فيديو
ماذا قال الإرهابي هشام عشماوي بعد لحظات من القبض عليه.. فيديو
برلماني: 170 ألف عقار في مصر على وشك السقوط.. فيديو
متحدث الجيش الليبي: العشماوي الصندوق الأسود لكشف الكثير من القضايا.. فيديو
بلال الدوي: الإرهابي هشام عشماوي تواصل مع تركيا وقطر بـ الثريا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟