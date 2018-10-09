وزير البترول: إنبي أول برامج الحكومة لطروحات البورصة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن توقيع العقد الخاص بطرح شركة إنبي في البورصة، يعد أولي الخطوات لبداية عملية برنامج الطروحات الحكومية.



وأوضح " الملا" في تصريحات صحفية، أن عملية الطرح جاءت بعد دراسات متأنية وتوقيت مناسب، معتبرا أن " إنبي" ستحصل علي تمويل مناسب لزيادة توسعاتها وقدرتها المالية.



وكشف وزير البترول عن استحواذ قطاع البترول علي 23 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.



