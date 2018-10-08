محي عبيد يفتح النار على نقابة الأطباء: مسئولوها يصرون على افتعال الأزمات بعد تراجع دورهم .. سيدة تغرر بالأعضاء المعزولين من مجلس الصيادلة .. وشركة الأمن هاجمت مقرنا وقبضت منهم.. صور

محي عبيد نقيب الصيادلة خلال ندوة فى صدى البلد:

اجتماع نقابة الأطباء لاختيار هيئة مكتب اتحاد نقابات المهن الطبية "لا قيمة له"

معاش اتحاد النقابات تضاعف خلال أربع سنوات لـ150% بفضل الإدارة الحكيمة للصيادلة

يتم تحصيل دمغات سنويا بمبلغ 980 مليون جنيه منها 900 مليون من المؤسسات الصيدلية

قيمة الدمغة التي تحصلها نقابة الأطباء 24 مليون جنيه سنويا.. وتحصل على 450 مليونا معاشات

انفصال الصيادلة عن اتحاد نقابات المهن الطبية يوفر لكل عضو معاشا 3 آلاف جنيه

لدينا جهاز إعلامي ونستطيع كل يوم أن نصدر من خلاله بيانات ضد تجارة وبيع الأعضاء

شركة الأمن المقتحمة لنقابة الصيادلة يوم الثلاثاء الماضي كانت تحصل على حسابها من الأطباء

هاجم الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، نقابة الأطباء بسبب ضربها عرض الحائط بالقرارات الناتجة عن اجتماع اتحاد نقابات المهن الطبية يوم الاثنين الماضي الذي حضره رؤساء النقابات المكونة للاتحاد والخاصة باختيار هيئة مكتبه بالإضافة لتدخلها في شئون نقابة الصيادلة على حد قوله وافتعالها للأزمات بعد تراجع دورها على الساحة لصالح الصيادلة.وقال، عبيد، إن هيئة المكتب الرسمية لاتحاد نقابات المهن الطبية هي التي حضرها لاختيارها رؤساء النقابات الأربع المكونة للاتحاد "الأطباء _ الصيادلة _ الأسنان _ البيطريين" وعقدت في مقر الاتحاد، مؤكدا أن الاجتماع الذي عقد في نقابة الأطباء لاختيار هيئة مكتب أخرى لا يمثل قيمة الورق الذي كتب عليه على حد قوله "لا قيمة له".وأوضح عبيد، خلال الندوة التي نظمها صدى البلد، لمناقشة الأحداث التي شهدتها نقابة الصيادلة الثلاثاء الماضي بالإضافة لعدد من القضايا المتعلقة بالمهنة، أن الصيادلة الذين حضروا اجتماع نقابة الأطباء كممثلين عن النقابة العامة للصيادلة تم عزلهم من مجلسها "لدينا حكم من محكمة النقض وبناء عليه تمت مخاطبة البنوك بأن هؤلاء الصيادلة تم عزلهم وبالتالي كل ما نتج عن الاجتماع والعدم سواء"، مشددا على أنهم يسعون للحفاظ على الاتحاد وأمواله.وأشار نقيب الصيادلة، إلى أنه عند إسناد جهاز الدمغة لنقابة الصيادلة استطاعت أن ترفع معاشات أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية البالغ عددهم 650 ألف عضو من 300 إلى 500 ثم 700 وحاليا 800 جنيه، لافتا إلي أن المعاش تضاعف خلال أربع سنوات لـ150% وذلك بفضل الإدارة الحكيمة للصيادلة.ولفت عبيد، إلى أن جهاز الدمغة كان يحصل في عام 2015 ما قيمته 420 مليون جنيه سنويا أما الآن في ظل القيادة الجيدة للصيادلة استطاعوا أن يحصلوا 980 مليون جنيه منها 900 مليون من المؤسسات الصيدلية أى أن نقابة الصيادلة هي من تتحمل أعباء وتكاليف المعاشات للنقابات الثلاث الأخرى الأعضاء بالاتحاد "الأطباء _ الأسنان _ البيطريين".وأكد، أن قيمة الدمغة التي تحصلها نقابة الأطباء سنويا تبلغ 24 مليون جنيه في حين أنها تحصل على 450 مليون جنيه سنويا كمعاشات من اتحاد نقابات المهن الطبية لأعضائها من أموال الدمغة التي تحصلها الصيادلة "الأطباء جميعا يوفرون لصندوق معاشات الاتحاد 24 مليون جنيه فقط".وتابع عبيد، : لو قررت نقابة الصيادلة الانفصال عن اتحاد نقابات المهن الطبية، فسوف يحصل كل عضو من أعضائها على معاش قيمته 3 آلاف جنيه في حين أن معاش نقابة الأطباء لا يتجاوز 50 جنيها "رغم ذلك تتحمل الصيادلة التكاليف وتتحمل المعاشات ومستمرة كعضو في الاتحاد".وتساءل عبيد، ماذا لو كان الوضع مختلفا ونقابة الأطباء هي من تدخل لصندوق معاشات الاتحاد 900 مليون جنيه سنويا ؟؛ كان أعضاؤها تظاهروا واعتصموا وأغلقوا الشوارع مطالبين بالانفصال عن الاتحاد، متابعا، كل هذا ونقابة الصيادلة حريصة على الاستمرار رغم أن قيمة ما تدخله الثلاث نقابات الأخرى الأعضاء بالاتحاد لا يزيد على 80 مليون جنيه سنويا.وكشف النقيب عن الأسباب الحقيقية لتدخل نقابة الأطباء في شئون نقابة الصيادلة قائلا: "كان الصيدلي طيلة حياته مقيما في صيدليته فقط ولا يمارس أى دور أو عمل قيادي أو إداري خلاف عمله الأساسي وعندما اصبحت نقيبا بدأنا بالتواصل مع مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، والمسئولين في كل المجالات، حتى انتزعنا أحقية تولي الصيادلة المناصب القيادية في جميع المؤسسات التابعين لها.وأضاف، اصبح الصيدلي مديرا مثال ذلك الدكتور محمد أبو الوفا، مدير مستشفى الأورام بمحافظة أسوان، متسائلا: هل نقابة انتزع منها المناصب القيادية تقبل أن تكون في هدنة مع نقيب الصيادلة ؟.وتابع، هناك أيضا مساءلة معامل التحاليل، فكان الصيدلي عندما يحصل على دبلومة أو ماجستير أو دكتوراه في التحاليل كان عليه قضاء 8 سنوات في المحاكم للحصول على تراخيص مزاولة المهنة، أما الآن فأصبح في شهر ونصف تقريبا يتقدم بطلب للنقابة وهي ملتزمة أن توفر له الشهادة، بالإضافة إلى ما سبق هناك أيضا الحضور والتواجد الإعلامي البارز لنقابة الصيادلة ودورها ومساهمتها في حل الكثير من المشاكل على الساحة في الوقت الذي اختفى فيه دور نقابة الأطباء.وأردف: الأطباء أصبحت غير قادرة على دعوة الجمعية العمومية لها للانعقاد، فاليوم عندما يتم دعوة العمومية لا تكتمل، في كل المشاكل التي يتعرضون لها لم يستطيعوا أن يحشدوا أعضاء العمومية بسبب أن العضو يريد نقابة مهنية تقدم له ما يحتاج من خدمات ولا تسعى لإحداث الوقيعة بين أعضاء نقابة أخرى كما تفعل مع الصيدلة "مشاكل وتصريحات وبيانات".واستطرد: لدينا جهاز إعلامي ونستطيع كل يوم أن نصدر من خلاله بيانات ضد تجارة وبيع الأعضاء وضد صفوة المجتمع الذين يفتعلون المشاكل بشكل شبه يومي ولكننا نتحاشى أن ندخل في صدام مع نقابة أخرى شقيقة يجمعنا بها اتحاد واحد.وأكد أن من يتصدر العمل النقابي بنقابة الأطباء يصر على إحداث أزمات ووقيعة بين الصيادلة ومهاجمتهم مثال ذلك ما حدث في اللجنة العليا للتكليف فاللجنة وافقت على إعادة تكليف الصيادلة "16 ألف صيدلي" لكن الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء طلبت منفردة ودون غيرها عدم تكليف الصيادلة وهذا مثبت في محضر الجلسة".وتساءل عبيد ماذا يعني هذا ؟، يعني أن 16 ألف صيدلي اعترضوا ثم تحدث أزمة وقد تتطور لاعتصام، إذا هي استطاعت أن تأخذ قرارا أو ساعدت في قرار يمكن أن يحدث أزمة ليس داخل النقابة فقط ولكن للدولة أيضا.وأوضح أنه في ظل الأزمات المفتعلة من قبل مجموعة من الصيادلة استطاعت "سيدة" على حد قوله أن تغرر بهم وتضحك عليهم وتستضيف لهم شركة الأمن لكي تكتب التعاقد عندها بنقابة الأطباء مؤكدا أن شركة الأمن التي اقتحمت نقابة الصيادلة يوم الثلاثاء الماضي كانت تحصل على حسابها من الأطباء متسائلا: إذا كان هذا موقفهم فهل يسعون للارتقاء بالمهنة؟.وقال عبيد، اليوم بدأنا كصيادلة في إنشاء شركة لتوزيع الأدوية لكي نضمن التوزيع بشكل عادل للأدوية، وهناك نقابات فرعية بدأت في مهاجمة المخالفات الخاصة بالسلاسل، بالإضافة لمنع 11 ألف صيدلية كان سيتم فتحها من قبل دخلاء على مهنة الصيدلة ونقوم بمنح دورات تدريبية وتعليم صيدلي مستمر ومد للمستشفيات بأجهزة كمبيوتر وبرامج لتفعيل الصيدلة الاكلينيكية.وأشار إلي أن الصيادلة نجحوا في التواجد مع الدولة وتأدية خدمات مجتمعية وهذا شيء طبيعي لكن كل أعضاء نقابة الأطباء بدأوا فى التساؤل لماذا نقيب الصيادلة حصل على كل هذا أين أنتم ؟، انتزع التحاليل وغيرها اين انتم من كل هذا ؟ بات الضغط كبيرا على مجلس نقابة الأطباء فقرروا مهاجمتنا.ولفت نقيب الصيادلة، إلى أن الأطباء زملاء وإخوة وتربطه بهم علاقات طيبة مؤكدا أنه لا يقصد حين يقول نقابة الأطباء عموم أطباء مصر، فهم لهم كل الاحترام والتقدير ولكن يقصد مجموعة تصدرت العمل العام وتسعى للتدخل في شئون النقابات الأخرى ومنها الصيادلة.وتساءل، هل توجد نقابة تتدخل في شئون نقابة أخرى وتصدر بيانات في حقها وتهاجمها كما تفعل الأطباء مع الصيادلة رغم أنه ليس من شأنها ولا علاقة لها بما يحدث الا اذا كان هدفها إثارة المشاكل؟.وأوضح عبيد، أنه عندما جاء نقيب للصيادلة وجد أن المؤسسات الصيدلانية تدخل لاتحاد المهن الطبية ما يقرب من 95% من الدمغة فطالب نقابة الأطباء أكثر من مرة بتفعيل الدمغة على العيادات والمستوصفات وعلى معامل التحاليل والمستشفيات الحكومية لكن كان هناك نوع من أنواع الرفض أو تعطيل للقرار.ولفت إلى أنه قرر حينها وبعد حساب ما تدخله الصيادلة من دمغة للاتحاد الانفصال عنه ولكن آثر عرض الأمر على الجمعية العمومية للصيادلة لاتخاذ ما تراه صحيحا وفي مصلحة أعضائها.وشدد على أننا في دولة قانون وهناك شركة مسئولة عن الحفاظ على أمن نقابة الصيادلة وأى تعدٍ على مبنى النقابة سيقابل بكل حزم لافتا إلى أنه فى المرة الماضية رفضت الشركة أن تقبض على البلطجية وتسليمهم للشرطة لكن أصدرنا تعليمات لها بأن أي شخص يقتحم مبنى النقابة لابد من القبض عليه واقتياده وتسليمه لقسم الشرطة.وأكد نقيب الصيادلة على أن الحق سوف ينتصر في نهاية الأزمة القائمة، قائلا: نحن في دولة قانون، فحين حدث معي نفس الموقف وتم وقفي من قبل مجلس النقابة لجأت لمحكمة القضاء الإداري وهي من ألغت قرار وقفي وعدت لمكاني، أما الأعضاء الـ 7 الذين تم عزلهم من مجلس النقابة لم يتم البت في أمرهم وتم تعليق دعواهم وأحيلت للدستورية.