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رياضة

بعد ترشح محمد صلاح.. هاشتاج الكرة الذهبية يتصدر تويتر

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:57 م
صدى البلد
تزامنًا مع ترشح اللاعب المصري محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية، تصدر هاشتاج الكرة الذهبية موقع "تويتر" مصر. 

يذكر أن الاتحاد الدولي، نشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائمة بالأسماء المرشحة، التي شهدت دخول النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لأول مرة بين أفضل 10 لاعبين للمنافسة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس. 

كما علق إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق وعدد من اللاعبين والفنانين على وجود محمد صلاح فى قائمة أفضل لاعبي العالم، بعدما أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم عن أسماء المرشحين.

بعد ترشح محمد صلاح.. هاشتاج الكرة الذهبية يتصدر تويتر

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